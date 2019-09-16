Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4,0%.
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с чего всё началось

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

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Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

Эксперты назвали пятерку лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.
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