В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4,0%.

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Происшествия При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Политика СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии Пока стороны запланировали к 1 ноября этого года предоставить предложения по «дорожным картам» объединения экономик.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Шоу-бизнес В РПЦ прокомментировали венчание Богомолова и Собчак Легойда добавил, что Богомолов и Собчак в письменной форме засвидетельствовали не только желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в «кощунственных» и «безнравственных поступках», которые они совершали вольно или невольно в частной или профессиональной деятельности.

Авто В Уфе распродают партию арестованных авто 14 октября в Уфе пройдут сразу два аукциона по продаже арестованного имущества.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Религия Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Футбол RAC1: Суарес посвятил гол «Валенсии» умершей дочери Энрике Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Как пишет RAC1, игрок посвятил гол умершей дочери бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Экономика Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Авто Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Эксперты назвали пятерку лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.

Происшествия Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.

Политика Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.