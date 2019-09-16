Экономика
РИА НовостиСтало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4,0%.
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с чего всё началось
В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.РИА Новости17:33
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
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В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
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Дни24 вчера в 13:00
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Как пишет RAC1, игрок посвятил гол умершей дочери бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике.
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Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
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