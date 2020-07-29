Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что приведет к росту заболеваемости. Об этом заявил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.В источнике
С чего всё началось
Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов
Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург.
Известия17:01
Подробнее о событии