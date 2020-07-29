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Газета.Ru
Газета.Ru

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что приведет к росту заболеваемости. Об этом заявил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов

Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Ученые прогнозируют вторую волну COVID-19 в начале учебного года

РЕН ТВ18:24
Piter.tv

Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Piter.tv00:19
Gazeta.SPb

Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Gazeta.SPb20:44
Петербургский дневник

Петербургские ученые озвучили сроки второй волны коронавируса

Петербургский дневник00:53
Газета.Ru

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Газета.Ru18:23
Lenta.ru

В России предрекли вторую волну коронавируса из-за начала учебного года

Lenta.ru18:05
Известия

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Известия17:30

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости03:04
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Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Турецкая сторона продолжала производство компонентов американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 даже после своего исключения из этой программы из-за покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Газета.Ruвчера в 14:30
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Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета03:38

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъвчера в 03:17
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Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12

Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
iXBT.com00:33

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили00:13
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«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры

Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем28 июля в 09:29