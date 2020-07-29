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Газета.Ru
Газета.Ru

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что приведет к росту заболеваемости. Об этом заявил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СПбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%.
Известия17:30
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РЕН ТВ

Ученые прогнозируют вторую волну COVID-19 в начале учебного года

РЕН ТВ18:24
Piter.tv

Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Piter.tv00:19
Gazeta.SPb

Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Gazeta.SPb20:44
Петербургский дневник

Петербургские ученые озвучили сроки второй волны коронавируса

Петербургский дневник00:53
Газета.Ru

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Газета.Ru18:23
Lenta.ru

В России предрекли вторую волну коронавируса из-за начала учебного года

Lenta.ru18:05
Известия

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Известия17:30
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Видео испытаний «уничтожителя» Крымского моста назвали фальшивкой

Видео испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» смонтировано и потому является фальшивым, утверждает «Свободная пресса», ссылаясь на анализ соответствующих роликов, проведенный капитаном 1 ранга запаса Юрием Трифоненковым.
Lenta.ru27 июля в 06:10
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Постпред России в Вене оценил решение США о выводе войск из Германии

Вена, 30 июля 2020, 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
REGNUM00:59
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Netflix опубликовал открывающую сцену второго сезона «Академии „Амбрелла“»

За три дня до выхода второго сезона «Академии "Амбрелла"» Netflix выложил открывающую сцену новых приключений семьи сводных братьев и сестер, родившихся в один день и обладающих сверхъестественными способностями.
Кinomaniaвчера в 11:31
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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