Коронавирус
Газета.RuСтало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что приведет к росту заболеваемости. Об этом заявил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.
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На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин.
— Алексей Боровков, учёныйИзвестия 17:30
с чего всё началось
Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СПбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%.Известия17:30
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