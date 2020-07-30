Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СПбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%.

с чего всё началось

На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин.

Иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что приведет к росту заболеваемости. Об этом заявил "Известиям" проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

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