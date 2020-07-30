Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

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