Коронавирус
Газета.RuСтало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
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с чего всё началось
Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.Известия17:30
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Ученый не исключил прихода второй волны коронавируса с началом учебного года
Парламентская газета17:54
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Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Единоборства
Жорж Сен-Пьер отреагировал на предложение подраться с Хабибом
Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship Жорж Сен-Пьер прокомментировал свое отношение к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.
CT news 09:36
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/21.
RT на русском 17:22
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Общество
Корпорация развития области стала спонсором второго диплома в СахГУ
Обучение по программе двух дипломов в Сахалинском государственном университете оплатит Корпорация развития Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 17:27
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Армия и оружие
Экс-генерал ФСБ указал на виновного в задержании россиян в Белоруссии
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами.
Утро.ru 14:49
Киберспорт
Kyivstoner был забанен на Twitch
Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru вчера в 18:18
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Шоу-бизнес
Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor 03:37
Футбол
Иммобиле обогнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски в споре за «Золотую бутсу» по итогам текущего сезона.
RT на русском 17:36
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС 16:03
Здоровье
ВОЗ заявила о неэффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19
Неэффективность против COVID-19 подтвердил и главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, сообщило 29 июля Би-би-си.
Известия 13:43
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Политика
МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Футбол
«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано
Столичный "Локомотив" заключил соглашение с 24-летним нападающим. Контракт с Камано рассчитан на следующие четыре сезона.
CT news 15:49
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах.
РБК 16:36
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Политика
Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера
Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
Футбол
«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции по футболу
«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» в матче финала Кубка Турции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0
RT на русском 17:31
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:04