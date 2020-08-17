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СургутИнтерНовости
СургутИнтерНовости

Югра вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Стали известны регионы с самым доступным бензином. Рейтинг составило РИА «Рейтинг» по данным Росстата, опирались на стоимость литра топлива АИ-92 и средней зарплаты в субъекте.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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