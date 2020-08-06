Стало известно имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Владельцем судна, на котором была взорвавшаяся в Бейруте селитра, предположительно является российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, который также проживал на Кипре. По словам дипломатического источника РИА "Новости", ранее он обращался в консульство России на Кипре.В источнике
С чего всё началось
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
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Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ
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