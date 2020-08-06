Стало известно имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

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Владельцем судна, на котором была взорвавшаяся в Бейруте селитра, предположительно является российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, который также проживал на Кипре. По словам дипломатического источника РИА "Новости", ранее он обращался в консульство России на Кипре.