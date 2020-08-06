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Газета.Ru
Газета.Ru

Стало известно имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Владельцем судна, на котором была взорвавшаяся в Бейруте селитра, предположительно является российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, который также проживал на Кипре. По словам дипломатического источника РИА "Новости", ранее он обращался в консульство России на Кипре.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В консульстве РФ на Кипре подтвердили личность владельца груза, взорвавшегося в Бейруте

Общественная служба новостей06:47
URA.Ru

Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

URA.Ru04:53
News.ru

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

News.ruвчера в 12:18
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

РИА Новости04:31
Znak.com

СМИ: Кипр разыскивает бизнесмена из Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте

Znak.comвчера в 14:43
Московский Комсомолец

Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ

Московский Комсомолец04:39
Компания

СМИ: службы безопасности разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Компаниявчера в 11:57

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию

Как рассказал Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, который до этого занимал должность генсека НАТО, обратился к нему с просьбой не признавать Южную Осетию.
Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию
News.ru12:52

Житель Бейрута найден живым в море через сутки с лишним после взрыва

Один из рабочих взорвавшегося 4 августа порта в Бейруте был обнаружен живым в Средиземном море спустя 30 часов после катастрофического взрыва Мужчину, чудесным образом найденного в море, зовут Амин аль-Захид.
Ридус11:46
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
RT на русском06:41