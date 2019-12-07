Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВСтало известно имя владельца авто, сбившего детей в Нижнем Новгороде

Стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации РЕН ТВ, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.
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