Стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации РЕН ТВ, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.

Стало известно имя владельца авто, сбившего детей в Нижнем Новгороде

Гаджеты Redmi K30 порадует меломанов Надежный индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал новый постер смартфона Redmi K30, которые с завидным постоянством выкладывает компания Redmi.

Общество Названы продукты, разрушающие кишечник Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.

Политика Путин: Строительство «Северного потока-2» подходит к концу В настоящее время немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию спрос в энергоресурсе будет удовлетворен не только в Германии, но и в других европейских странах, подчеркнул Владимир Путин.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Спорт Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам выступать под своим флагом Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.