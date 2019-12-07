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РЕН ТВСтало известно имя владельца авто, сбившего детей в Нижнем Новгороде
Стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации РЕН ТВ, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.
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Источник: автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции Пильганову
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