Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом.

Стало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии

Происшествия Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Музыка Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос» По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.

Гаджеты Две недели до завершения поддержки Windows 7 Через год плата поднимется до 50 долларов, а уже через два — 100 долларов. Обновления будут доступны до 2023 года включительно.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Происшествия Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Кино В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука 1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».