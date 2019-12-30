Общество

News.ruNews.ruСтало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии

Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии

РЕН ТВ16:22

Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции

Известия18:25

WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан

Эхо Москвы18:05

Стало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии

News.ru19:13

WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан

РБК15:38

«Операция в стиле Джеймса Бонда»: СМИ узнали детали побега экс-главы Renault Карлоса Гона из Японии

Forbes07:02

Жена Карлоса Гона заставила его «сыграть в ящик» ради побега

Вести.Ru06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Экономика

Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Газета.Ru 02:11
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

РБК 09:56
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Чита.Ру 09:50
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Футбол

«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Sportbox.RU 15:27
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости 19:41
Общество

Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов

Европейский концерн Airbus впервые с 2011 года вышел на первое место по числу поставленных самолетов, обогнав Boeing.
Телеканал 360° 21:08
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru 16:14
Гаджеты

Две недели до завершения поддержки Windows 7

Через год плата поднимется до 50 долларов, а уже через два — 100 долларов. Обновления будут доступны до 2023 года включительно.
ГЛАС.RU 14:59
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс 12:08
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 08:00
Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
Профиль 30.12.19 в 14:11
Финансы

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru 30.12.19 в 11:12
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости 20:58
Шоу-бизнес

Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец 13:31
Происшествия

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Российская газета 20:15
Происшествия

Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
News.ru 21:22
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров

В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
RT на русском 21:21
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru 10:21
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Авто

Вот что сокращает ресурс современного мотора - мнение эксперта

Негативно отражается на моторе работа системы «Старт/стоп», а также автоматических коробок, поддерживающих при движении слишком низкие (на грани масляного голодания) обороты двигателя.
За рулем 02:27
Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты 07:39
Политика

Штурм посольства США в Багдаде: пострадали десять человек

Вести.Ru вчера в 06:22
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости 19:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливан
Государство
Государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - с Израилем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное