Общество
News.ruСтало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии
Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом.
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Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Футбол
«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе
Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Общество
Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов
Европейский концерн Airbus впервые с 2011 года вышел на первое место по числу поставленных самолетов, обогнав Boeing.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Гаджеты
Две недели до завершения поддержки Windows 7
Через год плата поднимется до 50 долларов, а уже через два — 100 долларов. Обновления будут доступны до 2023 года включительно.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Шоу-бизнес
Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина
Происшествия
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров
В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Авто
Вот что сокращает ресурс современного мотора - мнение эксперта
Негативно отражается на моторе работа системы «Старт/стоп», а также автоматических коробок, поддерживающих при движении слишком низкие (на грани масляного голодания) обороты двигателя.
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Политика
Штурм посольства США в Багдаде: пострадали десять человек
Общество