Общество
Нева СпортСтало известно, как Кокорин и Мамаев провели первый день на свободе
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября, но первый день на свободе провели не вместе. Мамаев вместе со своей супругой Аланой праздновал день рождения, Кокорин отправился в ресторан.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
В Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru вчера в 10:57
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Происшествия
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Газета.Ru 10:29
Хоккей
Валуев осудил Кузнецова за употребление наркотиков
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.
Газета.Ru 09:28
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Финансы
ФРС вновь снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября текущего года окладов дипломатических работников, гражданских госслужащих, работников юстиции, соответствущий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:16
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Автоспорт
Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона
F1news.ru 08:47
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Политика
Депутаты Мосгордумы избрали спикером единоросса Алексея Шапошникова
Как передает агентство городских новостей «Москва», всего в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва депутатами обсуждались две кандидатуры на пост спикера — Елены Шуваловой и Алексея Шапошникова.
Собеседник 05:39
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ
В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
РБК 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24