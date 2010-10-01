Общество
Нева СпортСтало известно, как Кокорин и Мамаев провели первый день на свободе
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября, но первый день на свободе провели не вместе. Мамаев вместе со своей супругой Аланой праздновал день рождения, Кокорин отправился в ресторан.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Наука
Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа
Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
РИА Новости 10:34
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Как заявил Харригян, Калининград и его гарнизон могут стать одной из основных целей того, что в Пентагоне называют "многодоменными" операциями.
Российская газета 11:27
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Известия 16:01
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Игры
В ноябре выйдет игра про «Терминатора»
Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru 15:01
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Политика
Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения
В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
РБК 16:36
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
В начале первого тайма счет в игре открыл защитник ЦСКА Виктор Дивеев, однако, в течение первой половины встречи хозяева имели несколько моментов для того, чтобы забить в ворота Акинфеева.
Bobsoccer 16:05
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Автоспорт
Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Экономика
Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии
Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
ТАСС 15:46
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу
Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова вчера в 03:04
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Космос
Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»
Московский Комсомолец 12:19
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47