Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября, но первый день на свободе провели не вместе. Мамаев вместе со своей супругой Аланой праздновал день рождения, Кокорин отправился в ресторан.

Стало известно, как Кокорин и Мамаев провели первый день на свободе

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