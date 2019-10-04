Политика
Газета.RuКак Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС. Президенту исполнится 67 лет 7 октября.
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Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Газета.Ru вчера в 14:20
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 03 октября в 16:29
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Куликов и Гусев забросили по шайбе
У "Нью-Джерси" шайбы забросили российский форвард Никита Гусев (19), для которого этот матч стал дебютным в НХЛ, Блейк Коулман (22, 34) и Сами Ватанен (33).
РИА Новости 01:21
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол
Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»
Сюда трижды приезжали испанские клубы. Пару раз «Краснодар» в этих поединках победил, уступил и сыграл вничью.
Кубань 24 вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском 03 октября в 06:19
Гаджеты
Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя
В городе R вчера в 07:11
Происшествия
В Якутии медведь напал на человека
SakhaNews вчера в 23:37
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Казанские ведомости вчера в 03:48
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском вчера в 06:18
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Общество
Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления пестициды
Эксперты Роскачества провели исследования лапши быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах.
АБН 03 октября в 04:36
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39