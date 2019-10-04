Политика

Газета.RuГазета.RuКак Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС. Президенту исполнится 67 лет 7 октября.
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Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАССвчера в 07:00

Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

РБКвчера в 07:05

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

RT на русскомвчера в 07:03

В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

URA.Ruвчера в 07:17

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

Life.ruвчера в 06:45

Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Газета.Ruвчера в 06:43

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Известиявчера в 06:42
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Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Газета.Ru вчера в 14:20
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 03 октября в 16:29
Здоровье

Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове

В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Космос

«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году

"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Хоккей

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Куликов и Гусев забросили по шайбе

У "Нью-Джерси" шайбы забросили российский форвард Никита Гусев (19), для которого этот матч стал дебютным в НХЛ, Блейк Коулман (22, 34) и Сами Ватанен (33).
РИА Новости 01:21
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»

Сюда трижды приезжали испанские клубы. Пару раз «Краснодар» в этих поединках победил, уступил и сыграл вничью.
Кубань 24 вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Общество

Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне

Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше

Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском 03 октября в 06:19
Гаджеты

Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

В городе R вчера в 07:11
Происшествия

В Якутии медведь напал на человека

SakhaNews вчера в 23:37
Волейбол

Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии

Казанские ведомости вчера в 03:48
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском вчера в 06:18
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Общество

Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления пестициды

Эксперты Роскачества провели исследования лапши быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах.
АБН 03 октября в 04:36
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
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