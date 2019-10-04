Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС. Президенту исполнится 67 лет 7 октября.

Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

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