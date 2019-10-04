Глава государства 7 октября отметит 67-летие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения. Глава государства проведет этот день на природе в компании родных и близких.

Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

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