Политика
WMJ.ruСтало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Глава государства 7 октября отметит 67-летие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения. Глава государства проведет этот день на природе в компании родных и близких.
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Футбол
Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре
Полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, сообщается в официальном Twitter турнира.
Спорт-Экспресс 04:43
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика
Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии начали забирать паспорта граждан Украины, которые раздавали жителям Закарпатья.
Газета.Ru 03:38
Транспорт
Станции метро Фрунзенского радиуса открыты для пассажиров
«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» работали месяц в тестовом режиме и проходили проверку на безопасность.
Город+ вчера в 08:31
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Космос
62 года назад был запущен первый искусственный спутник Земли
Траекторию полета рассчитали так, что спутник пролетал над Москвой и Вашингтоном, преодолевая это расстояние примерно за 15 минут.
Живая Кубань 03 октября в 23:47
Технологии
Нейросети научили выявлять запрещенный к показу контент в видеопотоке
Специалисты из Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" создали уникальное программное обеспечение на основе нейросетей для определения нежелательного контента.
РЕН ТВ 03:59
Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия вчера в 09:45
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Похвистнево-Информ вчера в 21:10
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Единоборства
Стали известны гонорары Головкина и Деревянченко за бой
Стало известно, сколько получал боксеры Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко за проведенный поединок, сообщает ESPN.
Газета.Ru 00:00
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Происшествия
Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
Вести.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Футбол
Когда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
Чемпионат 02:30
Авто
В Новосибирске появилась лаборатория для создания летающих автомобилей
Проектная лаборатория по созданию первого отечественного летающего автомобиля появилась на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске.
Известия 03:03
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий вчера в 06:06
Политика
В Грузии вызвали на допрос журналиста, который оскорбил Путина
Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Znak.com 00:25