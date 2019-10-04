Политика

WMJ.ruWMJ.ruСтало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

Глава государства 7 октября отметит 67-летие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения. Глава государства проведет этот день на природе в компании родных и близких.
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Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС07:00

Стало известно, как Путин проведет день рождения

Вести.Ru07:12

Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

РБК07:05

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

RT на русском07:03

В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

URA.Ru07:17

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

Life.ru06:45

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Известия06:42
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Здоровье

Псковские власти к 2021 году обеспечат пожилых жителей услугами врачей-гериатров

Псковские власти за счет участия в нацпроекте "Демография" к 2021 году намерены удвоить число пожилых граждан, пользующихся услугами врачей-гериатров.
Будущее России. Национальные проекты 05:36
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Шоу-бизнес

Маргарита Мамун впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Происшествия

В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей

В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service 01:59
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней

News.ru вчера в 19:59
Армия и оружие

Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе

Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Политика

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Космос

Первый женский выход в открытый космос намечен на 21 октября

Первый женский выход в открытый космос намечен на 21 октября.
МИР 24 21:31
Политика

Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости 18:43
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика

Власти США уже с этого месяца готовы начать лишать паспортов злостных неплательщиков налогов

В управлении напомнили, что программа была запущена в начале прошлого года. К маю этого было отправлено около 390 тысяч подобных извещений.
Эхо Москвы 21:07
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM 07:53
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Авто

Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам

Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня вчера в 04:36
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Музыка

Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
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