Общество

Deita.ruDeita.ruСтало известно, как быстро распознать телефонных мошенников

По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника

Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новостивчера в 20:02

Подробнее о событии

Эксперт назвал признаки звонящих от имени банков мошенников

Известиявчера в 21:14

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Российская газетавчера в 22:40

Россиянам рассказали, как распознать телефонного мошенника

Телеканал 360°вчера в 21:51

Россиянам раскрыли способ выявить телефонных мошенников

Lenta.ruвчера в 21:41

Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенника

Комсомольская правдавчера в 23:23

Эксперт раскрыл, как отличить мошенника от настоящего оператора банка

РЕН ТВвчера в 20:28

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника

РИА Новостивчера в 20:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1K
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,2K
Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

Автоновости дня вчера в 04:00
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
232
Общество

В Башкирии в силу вступил масочный режим

Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 4 мая, начал действовать масочный режим в Башкирии.
ToDay News Ufa 03:19
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
16
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
13
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
15
Общество

В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
10
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
155
Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество

В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
431
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Общество

В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса

За последние сутки в стране подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах.
Псковское агентство информации 04:02
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Армия и оружие

Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
3
Общество

Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии

Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии.
Газета.Ru 02:22
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