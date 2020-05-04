Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.

с чего всё началось

По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.

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