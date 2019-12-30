Экономика
ФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
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МРОТ, трудовые книжки и органические продукты: что изменится в жизни россиян с 2020 года
Маяк (г. Сосновый Бор)29.12.19 в 07:54
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Компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander нового поколения во второй половине 2020 года.
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Экономика
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Политика
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Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Политика
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Политика
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Экономика
В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам
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Общество
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С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
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Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
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В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Политика
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Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкологии
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