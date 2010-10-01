Общество
Магсити74Стало известно, как изменится жизнь россиян в 2020
Рассказываем, какие законы вступают в силу. С начала нового 2020 года изменения коснуться автолюбителей, клиентов зарубежных магазинов и покупателей в супермаркетах. МРОТ подрастёт Закон, касающийся миллионов россиян, начнёт действовать с первого дня нового года.
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МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?
ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
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