Рассказываем, какие законы вступают в силу. С начала нового 2020 года изменения коснуться автолюбителей, клиентов зарубежных магазинов и покупателей в супермаркетах. МРОТ подрастёт Закон, касающийся миллионов россиян, начнёт действовать с первого дня нового года.

Стало известно, как изменится жизнь россиян в 2020

Экономика Как проиндексируют пенсии с 1 января С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.

Хоккей Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). В этой игре он набрал 3 (2+1) очка.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Здоровье Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя ВОЗ Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Футбол ФИФА планирует изменить правила определения офсайда В Международной федерации футбола (ФИФА) намерены внести изменения в трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times.

Политика Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2» «Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.