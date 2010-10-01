Общество

Магсити74Магсити74Стало известно, как изменится жизнь россиян в 2020

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Рассказываем, какие законы вступают в силу. С начала нового 2020 года изменения коснуться автолюбителей, клиентов зарубежных магазинов и покупателей в супермаркетах. МРОТ подрастёт Закон, касающийся миллионов россиян, начнёт действовать с первого дня нового года.
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МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00

Стало известно, как изменится жизнь россиян в 2020

Магсити74вчера в 11:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
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