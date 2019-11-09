47news узнал предполагаемый мотив убийства. По предварительным данным 47news, 24-летняя Анастасия Ещенко, ученица доцента Олега Соколова была убита из мелкокалиберного обреза в четверг 7 ноября. Произошло это в квартире учёного на Мойке, 82.

с чего всё началось

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил студентку Анастасию Ещенко в четверг, 7 ноября. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на его показания во время допроса. Как утверждается, преподаватель выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза.

Стало известно, как преподаватель СПбГУ убил свою студентку

Авто Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Происшествия В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.

Политика Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Общество Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Транспорт В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Футбол Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит» Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Гаджеты В России стартовали продажи смартфонов Honor 9X Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Premium с сегодняшнего дня поступили в продажу на российском рынке.

Авто Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.

Политика Пушков высмеял Зеленского за слова об украинцах-изобретателях Ранее, как писал News.ru, Зеленский на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и множество других изобретений — от почтового индекса до технологии электрического трамвая.