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Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Газета «Коммерсантъ» решила выяснить, каким образом российские образовательные учреждения будут совмещать трехдневное голосование и учебу.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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ФедералПресс

Стало известно, как будут учиться школьники во время голосования

ФедералПресс06:47
News.ru

Журналисты выяснили, как школы будут совмещать учёбу с выборами 11 сентября

News.ru05:42
Национальная служба новостей

Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов

Национальная служба новостей05:38
РБК

СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

РБК05:36
RuNews24.ru

В России рассказали, как школы будут совмещать учебу с выборами

RuNews24.ru04:49
Фонтанка.Ру

Выборы в регионах переведут школьников на уличное образование, а некоторые дети уйдут на дополнительные каникулы

Фонтанка.Ру04:08
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Коммерсантъ17:59

США не намерены сотрудничать с ВОЗ в разработке вакцины от COVID-19

В Белом Доме подчеркнули, что не планируют связывать свои разработки вакцины с «коррумпированной ВОЗ и Китаем» и ограничивать свои исследования международными стандартами.Plus-one.ru рассказывал, что еще весной президент Трамп обвинил ВОЗ в неэффективной борьбе с пандемией и объявил о прекращении финансирования организации со стороны США.
США не намерены сотрудничать с ВОЗ в разработке вакцины от COVID-19
Плюс один +105:41
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ruвчера в 07:54
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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