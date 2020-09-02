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Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Газета «Коммерсантъ» решила выяснить, каким образом российские образовательные учреждения будут совмещать трехдневное голосование и учебу.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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РБК

СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

РБК05:36
News.ru

Журналисты выяснили, как школы будут совмещать учёбу с выборами 11 сентября

News.ru05:42
Национальная служба новостей

Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов

Национальная служба новостей05:38
ФедералПресс

Стало известно, как будут учиться школьники во время голосования

ФедералПресс06:47
Актуальные Новости

Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Актуальные Новости05:07
RuNews24.ru

В России рассказали, как школы будут совмещать учебу с выборами

RuNews24.ru04:49
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Коммерсантъ17:59

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ruвчера в 01:53
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В Перу нашли гигантское окаменелое дерево возрастом 10 миллионов лет

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Vevby.ru31 августа в 01:07
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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Ведомости00:32
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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