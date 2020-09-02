Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами
Смотрите также
Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
Илон Маск сообщил, когда состоится первый полет Starship на орбиту
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
В России преподавателям старше 65 лет разрешили работать в вузах
Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
В Малом театре назвали причину смерти Клюева
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Жена Ари рассказала, как бразилец отдал свою обувь босой бабушке
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Минпросвещения рассказали об организации выборов в школах
Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Потанин вновь возглавил список богатейших россиян
Французские журналисты сообщили о COVID-19 у Неймара
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Газета «Коммерсантъ» решила выяснить, каким образом российские образовательные учреждения будут совмещать трехдневное голосование и учебу.В источнике
С чего всё началось
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов
Национальная служба новостей05:38