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Коммерсантъ Ярославль
Коммерсантъ Ярославль

Ярославским школьникам могут сделать выходным день голосования

Школы Ярославской области, в помещении которых располагаются избирательные участки, будут совместно с облизбиркомом и региональным департаментом образования принимать решения о том, делать ли день голосования выходным для учеников, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

РБК05:36
News.ru

Журналисты выяснили, как школы будут совмещать учёбу с выборами 11 сентября

News.ru05:42
Национальная служба новостей

Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов

Национальная служба новостей05:38
ФедералПресс

Стало известно, как будут учиться школьники во время голосования

ФедералПресс06:47
Актуальные Новости

Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Актуальные Новости05:07
RuNews24.ru

В России рассказали, как школы будут совмещать учебу с выборами

RuNews24.ru04:49
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Коммерсантъ17:59

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live2412:20
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Ученые «голосуют» за нового кандидата на роль источника темной энергии

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AstroNews.ru11:17
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