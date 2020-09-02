Ярославским школьникам могут сделать выходным день голосования

Школы Ярославской области, в помещении которых располагаются избирательные участки, будут совместно с облизбиркомом и региональным департаментом образования принимать решения о том, делать ли день голосования выходным для учеников, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.