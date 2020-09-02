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Актуальные Новости

Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами. В Министерстве просвещения России заявили, что каких-либо инструкций по этому поводу в регионы не направляли, все решения они будут принимать на свое усмотрение. В 2020 году региональные выборы впервые пройдут в новом формате.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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ФедералПресс

Стало известно, как будут учиться школьники во время голосования

ФедералПресс06:47
News.ru

Журналисты выяснили, как школы будут совмещать учёбу с выборами 11 сентября

News.ru05:42
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Коммерсантъ17:59
РБК

СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

РБК05:36
RuNews24.ru

В России рассказали, как школы будут совмещать учебу с выборами

RuNews24.ru04:49
Фонтанка.Ру

Выборы в регионах переведут школьников на уличное образование, а некоторые дети уйдут на дополнительные каникулы

Фонтанка.Ру04:08
Национальная служба новостей

Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов

Национальная служба новостей05:38

Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
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В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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