Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Стало известно, как российские школы будут совмещать учебу с выборами. В Министерстве просвещения России заявили, что каких-либо инструкций по этому поводу в регионы не направляли, все решения они будут принимать на свое усмотрение. В 2020 году региональные выборы впервые пройдут в новом формате.