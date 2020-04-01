Закон считает их скидкой, а не доходом.

Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Политика Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество В России призвали продлить нерабочую неделю Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Политика Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Общество Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".

Энергетика Лукашенко назвал цену российского газа для Минска С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.

Общество Минобороны РФ: подготовка Парада Победы идет по плану Официальный представитель Минобороны РФ прокомментировал информацию, появившуюся в российских средствах массовой информации, о рассмотрении альтернативных вариантов проведения парада 9 мая в этом году, в том числе проведение парада отсутствие зрителей, из-за ситуации с распространением в стране новой коронавирусной инфекции.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Политика Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели В СМИ появилась информация о том, что нерабочей станет и следующая неделя. С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя.

Здоровье В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь «Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.

Экономика Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.

Энергетика Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов Напомним, в конце марта стало известно, что Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели.

Наука Древние тропические леса нашли в Антарктиде Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.