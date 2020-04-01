Экономика

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Закон считает их скидкой, а не доходом.
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Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03

Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

КП - Самаравчера в 02:40

В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады

КП - Челябинск31 марта в 23:03

Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

КП - Новосибирск31 марта в 20:18

Половина нового налога на вклады в России уйдет в столицы

ИА Красная Весна31 марта в 15:18

«Чулок» не пострадает

Российская газетавчера в 10:28
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика

Кремль: МИД готовит разъяснения о самолете с медпомощью для США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ готовит разъяснения по поводу самолета с медицинской помощью, который был направлен в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Актер и режиссер Сет Грин тайно снялся в фильме «Шазам»

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В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

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REGNUM 06:05
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
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Paparazzi.ru 07:11
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Кино

Netflix закрыл сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером

Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
Piter.tv 04:48
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
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Тренер сборной России по боксу заразился коронавирусом

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Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

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Что происходит 03:56
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета 07:29
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С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.
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Общество

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Официальный представитель Минобороны РФ прокомментировал информацию, появившуюся в российских средствах массовой информации, о рассмотрении альтернативных вариантов проведения парада 9 мая в этом году, в том числе проведение парада отсутствие зрителей, из-за ситуации с распространением в стране новой коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 06:06
Музыка

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Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Китай направил в Россию гуманитарный груз

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
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В Китае новая вспышка COVID-19: уже тысячи зараженных, есть жертвы

В Китае снова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа.
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Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
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Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели

В СМИ появилась информация о том, что нерабочей станет и следующая неделя. С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя.
ТК Звезда 06:47
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В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь

«Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.
1rnd.ru вчера в 13:53
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Спорт

77 российских спортсменов ожидают эвакуации из-за рубежа

Всего за пределами России находятся 119 спортсменов из 16 субъектов страны.
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Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
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Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов

Напомним, в конце марта стало известно, что Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели.
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У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
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В парламенте Италии показательно избавились от флага Евросоюза

Фабио Рампелли, зампредседателя нижней палаты парламента Италии, записал видео о том, как в своем кабинете снимает флаг Евросоюза и вешает на его место итальянский.
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