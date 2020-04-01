Экономика

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Закон считает их скидкой, а не доходом.
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Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

Освободят ли пенсионеров от налога на проценты по вкладам?

Аргументы и Фактывчера в 05:34

Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03

Как в России будут считать новый налог на вклады

КП - Иркутск31 марта в 23:25

В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады

КП - Челябинск31 марта в 23:03

Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

КП - Новосибирск31 марта в 20:18

Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

КП - Самаравчера в 02:40
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Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru вчера в 11:59
Общество

Свердловские отделения почты до субботы работают в обычном режиме

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегион УРАЛ АО «Почта России», в почтовых отделениях на полу нанесена разметка, чтобы клиенты соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра.
Уральский меридиан 01:13
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции

Вечерний курьер вчера в 04:06
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Общество

Нарушителей режима самоизоляции в Москве ждут крупные штрафы

В среду, 1 апреля, депутаты Мосгордумы утвердили положения, ужесточающие наказание за нарушение режима повышенной готовности, введенного в столице.
Вечерняя Москва вчера в 12:54
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета вчера в 13:56
Здоровье

На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав

За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Украина.ру вчера в 04:08
Общество

Граждане на карантине будут обязаны вести дневник на портале госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, что все въезжающие в РФ должны будут выдержать карантин в 14 дней.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Здоровье

Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области

Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.
Челябинский обзор 01:16
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби

ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ вчера в 14:04
Общество

Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой

Известия вчера в 03:32
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Здоровье

В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Город55.ру вчера в 22:59
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
DixiNews 01:04
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Политика

В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием

Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

Справки для передвижения на работу выдадут воронежцам

Справку работодатель обязан заполнить и выдать сотрудникам для передвижения от места жительства до работы.
Kursk.com вчера в 14:03
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 31 марта в 01:40
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
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