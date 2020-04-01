Экономика
КП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правда31 марта в 05:03
Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит
КП - Самаравчера в 02:40
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Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой
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На Украине решили ужесточить карантинные меры
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Справку работодатель обязан заполнить и выдать сотрудникам для передвижения от места жительства до работы.
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