Закон считает их скидкой, а не доходом.

Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Общество Свердловские отделения почты до субботы работают в обычном режиме Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегион УРАЛ АО «Почта России», в почтовых отделениях на полу нанесена разметка, чтобы клиенты соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество Граждане на карантине будут обязаны вести дневник на портале госуслуг Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, что все въезжающие в РФ должны будут выдержать карантин в 14 дней.

Здоровье Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Здоровье В Омской области восемь человек заразились коронавирусом По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Политика В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.