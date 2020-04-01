Экономика

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Закон считает их скидкой, а не доходом.
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В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады

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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

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Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Lenta.ru 21:04
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В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Общество

Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.
VSE42.RU вчера в 23:22
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
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Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило о заражении коронавирусом своего главы, Яакова Лицмана.
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В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
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Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
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