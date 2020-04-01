Экономика
КП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правдавчера в 05:03
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Иркутская областная инфекционная больница станет Центром лечения пациентов с коронавирусом
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку
Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией
Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о заражении коронавирусом своего главы, Яакова Лицмана.
Здоровье
В Омской области восемь человек заразились коронавирусом
По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области
Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
В США с каждым днем всё больше происходит заражения и ситуация становится напряженнее.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.