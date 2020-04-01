Экономика

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Закон считает их скидкой, а не доходом.
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Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ru12:44

Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правдавчера в 05:03

Как в России будут считать новый налог на вклады

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В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады

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Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

КП - Новосибирсквчера в 20:18

Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

КП - Санкт-Петербург01:19
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Политика

Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране осложнилась ситуация с новой коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 14:58
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
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Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

RT на русском 15:22
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
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Дзюба об Уткине: человек деградировал и упал

Ранее Уткин считает, что Дзюба давно перестал быть человеком.
Газета.Ru 15:12
Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ЦБ информировать на своем сайте о запретах банкам привлекать вклады физлиц и открывать им счета.
Rambler News Service 09:35
Общество

Глава Роспотребнадзора высказалась за продление нерабочих дней

Москва, 1 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено.
REGNUM 11:32
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета 04:11
Кино

Сиквел «Миньонов» переехал на год — он выйдет следующим летом

Продолжение прошлого мультфильма студии Illumination теперь выйдет в кино 2 июля 2021 года, хотя изначально планировалось, что релиз состоится этим летом.
Игромания.ру 14:18
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Общество

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
RT на русском вчера в 19:28
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

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Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
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Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 11:04
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В Китае нашли эффективные антитела против нового коронавируса

Китайские ученые выделили несколько антител, которые считаются «чрезвычайно эффективными» для предотвращения проникновения нового коронавируса в клетки человека.
Суть событий 13:56
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Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
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В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом

В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
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На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
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Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

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Руководство «РН-Юганскнефтегаз» закрыло два вахтовых поселка на Приобском месторождении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:23
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В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции

Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
РЕН ТВ 13:59
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