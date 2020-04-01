Закон считает их скидкой, а не доходом.

Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

Общество Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.

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Общество Глава Роспотребнадзора высказалась за продление нерабочих дней Москва, 1 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено.

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.

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Здоровье В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Происшествия «Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка Руководство «РН-Юганскнефтегаз» закрыло два вахтовых поселка на Приобском месторождении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.