Экономика
КП - Санкт-ПетербургСтало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правдавчера в 05:03
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Москва, 1 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено.
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
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В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
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В Китае нашли эффективные антитела против нового коронавируса
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На Украине решили ужесточить карантинные меры
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«Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка
Руководство «РН-Юганскнефтегаз» закрыло два вахтовых поселка на Приобском месторождении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
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В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.