Экономика

9111.ru9111.ruВ России банковские вклады обложили налогом

В России обложили налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг. Соответствующий федеральный закон подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.
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