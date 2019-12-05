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МОЁ! Оnline ВоронежСтало известно, как вырастут пенсии в 2020 году
В этом году доплаты региональные обещают сохранить в любом случае. Напомним, средняя пенсия в Воронежской области составляет примерно 13,4 тысячи рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год утвердили на уровне 8 750 рублей.
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Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
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