В этом году доплаты региональные обещают сохранить в любом случае. Напомним, средняя пенсия в Воронежской области составляет примерно 13,4 тысячи рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год утвердили на уровне 8 750 рублей.

Стало известно, как вырастут пенсии в 2020 году

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