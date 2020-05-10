Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.

с чего всё началось

Чаще всего россияне покупали препараты для лечения нервной системы. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1 % от общего объема продаж. В марте текущего года россияне чаще всего покупали препараты для лечения нервной системы, пишет RT.

Стало известно, какие лекарства чаще покупали россияне в марте

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