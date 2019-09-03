Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruСтало известно, какие товары чаще всего россияне покупают по акции

Чаще всего россияне приобретают по акции шоколад - 72%, творожные десерты - 71% и растворимый кофе - 69%. В этом году чипсы стали реже покупать по акции. В целом с июля 2018 года по июнь 2019-го доля продаж по промоакциям в России в денежном выражении составила 51%.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:16, Вашингтон
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