Гаджеты
Российская газетаСтало известно, каким будет новый iPhone 12
Как пишет Bloomberg, в ходе осенней презентации будут показаны целых четыре смартфона. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Дизайн Pro-версий изменится: они получат корпуса с четко очерченными (а не закругленными) гранями.
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Комментарии
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия
СК возбудил в 10 регионах уголовные дела о фейках о коронавирусе
Следственный комитет возбудил в 10 регионах РФ уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, как минимум в пяти регионах проводятся доследственные проверки.
ТАСС 11:48
Происшествия
Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных
Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
РИА Новости 09:09
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет
Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.
Драйв 04:49
Шоу-бизнес
Участнице «Холостяка» Насте Ковалевой потребовалась помощь психолога
Красивое сказочное свидание Насти Ковалевой и Антона, которое закончилось поцелуями, пришлось по душе далеко не всем участницам проекта.
Wday.ru вчера в 06:19
Экономика
Лукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 12:10
Экономика
По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Футбол
Игрок «Уфы» может продолжить карьеру в Италии
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о том, что игрок "Уфы" Даниил Фомин может продолжить карьеру в одном из клубов Италии, передает Sport24.
Газета.Ru 12:14
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
Амур.инфо 01:37
Общество
Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ
Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Живая Кубань 08:08
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Общество
Кондратьев: беспропускное окно действует только для автомобилистов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кубани сообщил, что объявленные ранее послабления карантинного режима распространяются только на автомобилистов.
Кубань 24 07:54
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM 08:11
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Здоровье
В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными
В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
НИА-Новосибирск 02:58
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
МО РФ рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вены
Красная Армия 13 апреля 1945 года в рамках Венской наступательной операции, длившейся с 16 марта по 15 апреля, полностью выбила фашистские войска из австрийской столицы.
Экономика сегодня 03:57
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания 10:17
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29