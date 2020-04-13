Как пишет Bloomberg, в ходе осенней презентации будут показаны целых четыре смартфона. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Дизайн Pro-версий изменится: они получат корпуса с четко очерченными (а не закругленными) гранями.

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