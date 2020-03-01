Гаджеты
Российская газетаСтало известно, каким будет новый iPhone 12
Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью. Часть из них он заимствует от новых iPad Pro, часть - от iPhone SE.
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Наука
Ученые открыли механизм перехода вирусов животных на людей
Ученые открыли механизм перехода вирусов млекопитающих на людей.
Актуальные Новости 01:25
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:49
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
Радио Sputnik 07:16
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Общество
Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции
Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09:28
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19.
БелПресса 10:11
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР
Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
Общество
Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу
Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU 07:48