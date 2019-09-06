Футбол

Матч ТВМатч ТВСтало известно, когда Азар восстановится от травмы

Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановится от травмы до конца перерыва на матчи сборных команд. Сообщается, что 28-летний игрок будет готов дебютировать за мадридский клуб в официальных матчах во встрече 4-го тура примеры против «Леванте», который состоится 14 сентября.
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Азар приступил к тренировкам с мячом

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Азар может дебютировать за «Реал» 14 сентября

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Азар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»

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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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