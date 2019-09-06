Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановится от травмы до конца перерыва на матчи сборных команд. Сообщается, что 28-летний игрок будет готов дебютировать за мадридский клуб в официальных матчах во встрече 4-го тура примеры против «Леванте», который состоится 14 сентября.

Стало известно, когда Азар восстановится от травмы

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