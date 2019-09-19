Футбол
78.ruСтало известно, когда Кокорин прибудет в расположение «Зенита»
Футболист Александр Кокорин присоединится к «Зениту» в конце текущей недели. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Руководство петербургского клуба предоставило 28-летнему форварду после выхода из колонии несколько дней на решение личных вопросов в Москве.
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Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
ТВ Центр 03:48
Политика
Байден призвал Трампа представить расшифровку разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп обязан опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:52
Армия и оружие
США рассматривают три варианта развития событий по Ирану
Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
Pravda.Ru 05:36
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь 12:55
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
В июле около двух миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 21:38
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
Шансы завершить прокладку газопровода «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, все еще сохраняются, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Newvz.ru 03:09
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Оппозиционно настроенный шаман Александр Габышев, которого задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, сообщил своим сторонникам по телефону, что его подозревают в экстремизме.
Интерфакс 07:09
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Транспорт
Первую скоростную «Ласточку» пустят из Омска в Новосибирск
Первая скоростная электричка «Ласточка» сделает пробный рейс из Омска в Новосибирск, сообщили в пресс-службе компании «РЖД».
Город55.ру вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Футбол
Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 20:54
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36
Единоборства
Крымчанин вышел в финал чемпионата мира по боксу
Крымчанин Глеб Бакши вырвался в финал чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.
РИА Новости Крым 07:52
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 19:16
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 15:23
Политика
В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости 15:01
Политика
Меланья Трамп не справилась с огромными ножницами
На опубликованном видео видно, как Меланья не может справиться с огромными ножницами и смущенно передает неразрезанный кусок ленты.
Газета.Ru 12:31
Политика
Глава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Авто
Количество авто такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня 18 сентября в 23:51
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Две жительницы Приангарья обвиняются в мошенничестве на 110 млн рублей
Тайшетский городской суд начал рассматривать уголовное дела в отношении двух жительниц города Бирюсинска Тайшетского района, которые обвиняется в мошенничестве на сумму более 110 миллионов рублей, сообщается 20 сентября на сайте прокуратуры Иркутской области.
ИрСити вчера в 22:52
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском 16:14