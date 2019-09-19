Футбол

78.ru78.ruСтало известно, когда Кокорин прибудет в расположение «Зенита»

Футболист Александр Кокорин присоединится к «Зениту» в конце текущей недели. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Руководство петербургского клуба предоставило 28-летнему форварду после выхода из колонии несколько дней на решение личных вопросов в Москве.
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Кокорин прошел медосмотр после возвращения в Зенит

Neva.Today09:26

Кокорин прошел медобследование в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс07:55

Появилось видео медосмотра Кокорина в «Зените» после возвращения из колонии

Невские Новости10:04

Кокорин прошёл медобследование в «Зените»

RT на русском08:33

«Зенит» официально объявил, что Кокорин прошел медосмотр и будет тренироваться индивидуально

Sports.ru08:08

«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр

Sportbox.RU08:34

СМИ: Кокорин вернулся в расположение «Зенита»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:52
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Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован

Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
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