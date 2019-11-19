Общество

9111.ru9111.ruСтало известно, когда появятся первые электронные паспорта в России

Первые электронные паспорта в России появятся в первой половине 2020 года. Будут выпущены сто тысяч паспортов размером с пластиковую банковскую карту. Об этом сообщается на сайте Кремля со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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