Общество

9111.ru9111.ruСтало известно, когда появятся первые электронные паспорта в России

Первые электронные паспорта в России появятся в первой половине 2020 года. Будут выпущены сто тысяч паспортов размером с пластиковую банковскую карту. Об этом сообщается на сайте Кремля со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов

РБК09:50

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Lenta.ru08:13

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Известия08:45

Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

РИА Новости08:41

Первые сто тысяч электронных паспортов изготовят в первом полугодии 2020 года

Говорит Москва08:28

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

Интерфакс08:22

Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России

Комсомольская правда08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Известия 18:53
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News 07:19
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о сломанной челюсти Валерии в браке с Шульгиным

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает делиться шокирующими подробностями из прошлого своей жены, певицы Валерии.
Народные новости 05:38
Киберспорт

Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
CyberSport.ru 03:54
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России

На втором месте в списке самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента располагается Mercedes-Benz E-Class с результатом 6 002 ед.
Tvoe-avto.com 17 ноября в 04:45
Путешествия

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

Ведомости 20:48
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Интерфакс 18:37
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

Военные РФ увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирийской Арабской Республики.
ФАН 00:50
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Экономика

В России могут ограничить импорт детских молочных смесей

Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Эхо Москвы 19:04
Общество

Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.
Известия 13:00
Экономика

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Коммерсантъ 17:44
Общество

Информация об отмене занятий в школах из-за мороза

В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
Новотроицк.рф 20:50
Политика

Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто

Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Сахалин.Инфо 01:29
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
RT на русском 19:28
Космос

Вселенная, оказывается, кривая и не бесконечная

Комсомольская правда 11:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° 16:14
Наука

Кетогенная диета защитила от гриппа мышей

Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Волгоградская правда вчера в 20:56
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия 06:52
Наука

Революционный препарат против шизофрении прошел второй этап испытаний

Компания Karuna Therapeutics объявила, что ее новый препарат для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией успешно прошел вторую фазу клинических испытаний.
Хайтек+ 03:51
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное