Первые электронные паспорта в России появятся в первой половине 2020 года. Будут выпущены сто тысяч паспортов размером с пластиковую банковскую карту. Об этом сообщается на сайте Кремля со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Стало известно, когда появятся первые электронные паспорта в России

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