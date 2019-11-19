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9111.ruСтало известно, когда появятся первые электронные паспорта в России
Первые электронные паспорта в России появятся в первой половине 2020 года. Будут выпущены сто тысяч паспортов размером с пластиковую банковскую карту. Об этом сообщается на сайте Кремля со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
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Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России
Комсомольская правда08:50
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