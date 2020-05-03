Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников. Об этом сообщил источник в РКО. «График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты "Протон-М" на космодром в начале лета», - пояснил источник.

Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

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