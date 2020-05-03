Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников. Об этом сообщил источник в РКО. «График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты "Протон-М" на космодром в начале лета», - пояснил источник.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Московский Комсомолецвчера в 22:06

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Вечерняя Москвавчера в 22:06

«РИА Новости»: отложенный запуск «Протона-М» с «Экспрессами» запланирован на июль

Коммерсантъвчера в 20:25

Брак на «Протон-М» планируют устранить в начале лета 2020 года

News.ruвчера в 20:54

СМИ: Брак на ракете «Протон» будет устранён к лету

RT на русскомвчера в 20:29

Перенесенный с марта запуск двух спутников связи «Экспресс» ракетой «Протон-М» с Байконура планируется 30 июля

Эхо Москвывчера в 21:08

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

РИА Новостивчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн

Комментарии

Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Известия вчера в 02:38
405
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
221
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
224
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
653
Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
175
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,1K
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
98
Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
85
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
783
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
288
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
640
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Политика

Путин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
4K
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 01 мая в 05:58
2,3K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,5K
Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
322
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
319
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
249
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
106
Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
2
Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
8
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
24
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
52
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
13
Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
27
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
1
Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Мишустина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «ерундой» распространившиеся в СМИ сведения о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин после лечения от коронавируса нового типа может якобы не вернуться в кресло премьера.
Журналистская правда 01 мая в 04:28
1,1K
Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58
384
Как работают Яндекс.Новости?
Главное