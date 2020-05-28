Коронавирус
Вести.RuСтало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита
В Москве предприятия общепита скорее всего откроются на следующем этапе снятия ограничений. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19
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Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
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В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Здоровье
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
РИА Новости 20:10
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
С начала года в стране умерли почти столько же людей в трудоспособном возрасте, сколько за весь 2019-й.
Канал 7+ 26 мая в 09:35
Общество
В Республике Алтай продлили запрет на прием туристов до 22 июня
В конце марта в регионе была приостановлена деятельность турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, а также ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания, кроме дистанционной торговли.
Российская газета 07:17
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Кино
Фильм «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала
Фантастический боевик «Апгрейд» режиссера Ли Уоннелла получит продолжение, но уже не в виде «полнометражки», а в виде сериала.
АБН 19:58
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Наука
Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.
ТАСС Наука вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров
Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа 07:30
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Футбол
Беттор выиграл ₽2,2 млн на матче «Шальке 04» — «Аугсбург»
Беттор поставил ₽1 млн на «тотал меньше 1,5» первом тайме матча «Шальке 04» — «Аугсбург».
Bookmaker-ratings.ru 26 мая в 03:34
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Происшествия
В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались.
REGNUM 26 мая в 01:13
Общество
«Хозяйка Югры» просит Минутруд РФ поменять закон ради северян
Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд с просьбой внести изменения в трудовое законодательство в части льготных отпусков.
Уралинформбюро 09:50
Шоу-бизнес
Билли Айлиш выпустила короткометражный фильм о бодишейминге
News.ru вчера в 06:20
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Происшествия
На Сахалине названа дата начала судебных слушаний по делу Хорошавина
Предварительное слушание по второму уголовному делу о получении взяток экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина назначено на 4 июня.
Российская газета 21:18