В Москве предприятия общепита скорее всего откроются на следующем этапе снятия ограничений. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Стало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита

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