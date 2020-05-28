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Вести.RuВести.RuСтало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита

В Москве предприятия общепита скорее всего откроются на следующем этапе снятия ограничений. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов на следующем этапе снятия ограничений

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В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

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Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»

Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
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В Республике Алтай продлили запрет на прием туристов до 22 июня

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В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы

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Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
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Беттор выиграл ₽2,2 млн на матче «Шальке 04» — «Аугсбург»

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В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались.
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Общество

«Хозяйка Югры» просит Минутруд РФ поменять закон ради северян

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд с просьбой внести изменения в трудовое законодательство в части льготных отпусков.
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Дафни Кин пришлось побить Хью Джекмана, чтобы получить роль в «Логане»

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Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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На Сахалине названа дата начала судебных слушаний по делу Хорошавина

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