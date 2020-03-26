Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине—конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.РБКвчера в 16:44
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда ожидает пик заболеваемости коронавируса в Москве
Комсомольская правда05:07
Главврач больницы в Коммунарке ожидает пика заражения COVID-19 на следующей неделе
Коммерсантъвчера в 15:23
Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Интерфаксвчера в 14:59
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