Экономика
Республика ТатарстанПочти 9% бензина в России является контрафактом
Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
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Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известия25 сентября в 17:01
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Происшествия
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Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:05
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Экономика
В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.
9111.ru вчера в 04:33
Политика
Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению
Президент России Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни и не одобряет курение.
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REGNUM 06:02
Космос
Первый запуск «Ангары» с Восточного состоится летом 2023 года
Первый запуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный запланирован на конец лета 2023 года.
Life.ru 04:41
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
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REGNUM 00:07
Авто
ЛиАЗ начал производство новых автобусов
RuNews24.ru 01:06
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Армия и оружие
Майк Помпео обвиняет Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Россия и Иран делают все для нагнетания обстановки насилия в Сирии.
Капитал страны 02:14
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
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Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
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Ридус 06:42
Футбол
Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Армия и оружие
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк
Как сообщила журналистам якобы бывшая сотрудница больницы, в период с 15 по 25 сентября она сняла 17 фотографий и несколько видеороликов с Анастасией Заворотнюк, находящейся в медицинском учреждении.
VSE42.RU 06:51