Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».

Почти 9% бензина в России является контрафактом

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