Экономика

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанПочти 9% бензина в России является контрафактом

Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.
Известия25 сентября в 17:01

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Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Коммерсантъвчера в 04:18

«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом

ТАССвчера в 03:32

В Росстандарте заявили, что 9% бензина и дизеля в России — суррогат

РЕН ТВ25 сентября в 17:37

В Росстандарте назвали процент фальсификата на российских АЗС

ТК Звезда25 сентября в 19:56

Росстандарт определил количество суррогатного бензина на автозаправках

URA.Ru25 сентября в 18:38

Подсчитано количество некачественного бензина на российских заправках

Lenta.ruвчера в 01:37

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Известия25 сентября в 18:21
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
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