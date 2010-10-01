РПЛ
Спорт-ЭкспрессПрядкин рассказал о числе подписчиков платного ТВ
Генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC назвал число подписчиков платного сервиса «Наш футбол».
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Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита
В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин проведут встречу до пресс-конференции, которая состоится по итогам саммита в "нормандском формате".
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Общество
Медведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Здоровье
Врач рассказал, чем опасна зимой борода
Почему мужчинам в зимнее время нужно брить усы и бороду, рассказал врач столичного депздрава.
Спорт
Норвегия хочет добиться отстранения России от Кубка мира по лыжам
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте заявил, что будет добиваться отстранения России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Культура
Работы Матисса, Дали, Кандинского и Шагала выставят на аукционе в Москве за 1 рубль
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Политика
Полуголые активистки Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом
Полиция задержала двух активисток Femen, которые устроили акцию протеста перед Елисейским дворцом в Париже, где состоится встреча «нормандской четверки».
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Спорт
ВАДА применила к спорту России «высшую меру»
Исполком ВАДА единогласно проголосовал за отстранение России от большого спорта на четыре года.
Футбол
Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
Политика
Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне
Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Космос
В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как гражданский муж артистки, телеведущий Дмитрий Шепелев, отреагировал на ее болезнь.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали документы на развод
В судебном участке подтвердили слухи о разводе Сергея и Таты Бондарчук. Соответствующий иск поступил 15 ноября.