Как известно, предприятие появилось в 2002 году. Компания занимается организацией железнодорожного пассажирского сообщения повышенной комфортности. Этот оператор возит пассажиров по одному из наиболее известных в России маршрутов: Москва — Санкт-Петербург.

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