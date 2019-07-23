Транспорт
CountryscannerСтало известно, кто организует поезда в Крым
Как известно, предприятие появилось в 2002 году. Компания занимается организацией железнодорожного пассажирского сообщения повышенной комфортности. Этот оператор возит пассажиров по одному из наиболее известных в России маршрутов: Москва — Санкт-Петербург.
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Гаджеты
Xiaomi презентовала свои первые умные часы Mi Watch
Astera 05 ноября в 08:47
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 03:20
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06
Игры
Две игры стали бесплатны на выходные: Just Cause 4 и градостроитель Cities: Skylines
Интермонитор.ру 16:09
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Культура
Отец Децла высказался по поводу документального фильма о своём сыне
Отец Децла Александр Толмацкий оценил недавно вышедший документальный фильм о сыне.
Ореанда-Новости 08:19
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Футбол
«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
«Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Спорт-Экспресс 15:15
Космос
Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров
Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели в пятницу с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", высота орбиты станции увеличилась на 800 метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США
В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
ТВ Центр 04:25
Политика
Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 03:20
Единоборства
Мужчина, похожий на Александра Емельяненко, был замечен пьяным
Сегодня на "Ютубе" появилось видео, на котором человек, явно похожий на Александра Емельяненко, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Life.ru 12:22
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Экономика
Предприниматели из ЕАО предлагают свою продукцию на международной выставке в Казахстане
РИА Биробиджан 18:30
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Футбол
Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»
«Шахтер» из Солигорска объявил о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.
Sport24.ru 12:30
Происшествия
При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44