Футбол

Lenta.ruLenta.ruСтало известно место подготовки сборной России к Евро-2020

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Данией и Бельгией. Четвертая команда в группе станет известна по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября. Два матча на групповом этапе турнира сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.
Известиявчера в 16:01

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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Известиявчера в 16:01

Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Спорт-Экспрессвчера в 16:18

Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020

Чемпионатвчера в 22:09

Российские футболисты будут готовиться к чемпионату Европы в Австрии

Вести.Ruвчера в 16:37

Стало известно место подготовки команды Станислава Черчесова к Евро-2020

Sport.ru01:59

Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Нойштифте

Советский спорт03:09

Определена база сборной России для подготовки к Евро-2020

Газета.Ruвчера в 21:44
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Происшествия

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:17
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Происшествия

В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»

Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
РИА Новости 05:03
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Политика

Лукашенко считает Калининград «нашей областью»

Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Газета.Ru 07:48
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Известия 06:59
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева

РИА Новости 05:51
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

РБК 07:15
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета 03:01
Общество

В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок

Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Газета.Ru 07:35
Общество

В СПбГУ назвали дату и место прощания с Людмилой Вербицкой

РБК 07:09
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Спорт

WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Аргументы и Факты 06:19
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Общество

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Интерфакс 05:17
Общество

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
ТАСС 07:37
Происшествия

В Харькове из-за подрыва автомобиля объявили план «Перехват»

Украина.ру 06:58
Общество

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
РБК 02:36
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов стал видеоблогером

Газета.Ru 03:04
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