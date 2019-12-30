Экономика
Общественная электронная газетаСтало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году
В Пенсионном фонде России озвучили, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году. С 1 января запланирована индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Как отметили в ПФР, этот показатель выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Общество
Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»
Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Как отметил Игорь Чайка, слова которого приводятся в сообщении, «на базе «Инжиниринг.РФ» планируется собрать самую компетентную команду в стране в сфере инжиниринга».
Экономика
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Футбол
«Астон Вилла» заинтересована в Дринкуотере
Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, выступавший последние полгода за «Бернли» на правах аренды, может оказаться в «Астон Вилле».
Общество
С 1 января Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования
Начиная с января следующего года, программа доступного кредитования для автомобилистов будет возобновлена.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчин, которые являются подозреваемыми в подготовке терактов.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Авто
Бренд Haval привезёт в Индию три модели
Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Общество
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретит новый год в Тулуне
Встретить новый год в пострадавшем от паводка городе Тулуне планирует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 28 декабря рассказал губернатор журналистам.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Шоу-бизнес
Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»
Шоу-бизнес
Константин Богомолов необычно признался в любви Ксении Собчак
В конце своего рассказа Богомолов лаконично признался в любви своей супруге, а также попрощался со своими поклонниками на время рождественских и новогодних праздников.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.