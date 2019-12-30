Экономика

Общественная электронная газетаОбщественная электронная газетаСтало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году

В Пенсионном фонде России озвучили, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году. С 1 января запланирована индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Как отметили в ПФР, этот показатель выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать174

Подробнее о событии

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газета11:44

ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолец08:49

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ru10:13

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русском09:31

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ru11:26

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

Телеканал 360°08:25

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известия07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня 00:30
Политика

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
ТАСС 08:02
Общество

Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»

Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
РИА Новости 22:46
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:06
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру вчера в 10:19
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru 21:16
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru 15:29
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 21:54
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Как отметил Игорь Чайка, слова которого приводятся в сообщении, «на базе «Инжиниринг.РФ» планируется собрать самую компетентную команду в стране в сфере инжиниринга».
РБК 01:00
Экономика

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
REGNUM 08:46
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости вчера в 05:38
Футбол

«Астон Вилла» заинтересована в Дринкуотере

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, выступавший последние полгода за «Бернли» на правах аренды, может оказаться в «Астон Вилле».
Sportbox.RU 15:29
Общество

С 1 января Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования

Начиная с января следующего года, программа доступного кредитования для автомобилистов будет возобновлена.
Car.ru 06:24
Спорт

Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 10:51
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 22:28
Происшествия

В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчин, которые являются подозреваемыми в подготовке терактов.
РБК 12:45
Происшествия

В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских

ТАСС 11:48
Футбол

Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Спорт-Экспресс 09:26
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru 22:00
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Авто

Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Car.ru 13:19
Общество

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретит новый год в Тулуне

Встретить новый год в пострадавшем от паводка городе Тулуне планирует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 28 декабря рассказал губернатор журналистам.
Красная весна 28 декабря в 03:15
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru 21:09
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес

Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»

РИА Новости 22:54
Шоу-бизнес

Константин Богомолов необычно признался в любви Ксении Собчак

В конце своего рассказа Богомолов лаконично признался в любви своей супруге, а также попрощался со своими поклонниками на время рождественских и новогодних праздников.
Bimru.ru 05:16
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Экономика сегодня вчера в 18:46
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное