Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

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