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Krasnoyarskmedia.ruСтало известно, насколько подорожает красная икра в России
Эксперты рассказали россиянам, насколько подорожает красная икра в стране в ближайшие месяцы. Получен ответ на вопрос, нужно ли запасаться красной икрой к Новому году. Некоторые эксперты оценивают ситуацию оптимистично.
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Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.РИА Новостивчера в 20:40
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