Лига чемпионов

РидусРидусСтало известно название нового футбольного турнира УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с названием третьего еврокубкового турнира, старт которого состоится в сезоне-2021/22. Как сообщает немецкая газета Bild, новый футбольный турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).
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УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира

Чемпионат11:33

УЕФА определился с названием для третьего еврокубка

Sport24.ru11:04

Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференций

Спорт-Экспресс12:02

СМИ узнали название нового клубного турнира УЕФА

Матч ТВ12:21

СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций

Советский спорт11:17

Стало известно возможное название нового турнира УЕФА

Soccer.ru03:11

Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»

РИА Новости12:34
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