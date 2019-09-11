Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с названием третьего еврокубкового турнира, старт которого состоится в сезоне-2021/22. Как сообщает немецкая газета Bild, новый футбольный турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).

Политика Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. "Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги", — рассказал господин Хельме.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Армия и оружие CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Происшествия Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.

Игры Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3 Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес намерена родить третьего ребенка Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что после свадьбы с бейсболистом Алексом Родригесом намерена родить еще одного ребенка, пишет «7дней.ru».

Шоу-бизнес Фото внучки-красавицы Аллы Пугачевой покорило фанатов «Всего семь лет, а уже видно какая красавица растет», — восторженно комментирует Примадонна портреты внучки.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Росстат станет готовить статистику для Госдумы Подготовленная ведомством статистика даст объективную информацию о состоянии дел в социально-экономической сфере и станет основой будущих законопроектов.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Кино Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Хоккей «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Политика Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

Авто General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.

Шоу-бизнес «Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.

Экономика Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.

Армия и оружие США одобрили продажу Польше истребителей F-35 Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.