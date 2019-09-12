Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.

Спорт день за днем

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

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Общество ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

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Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Происшествия Тягач снес пешеходный мост и перекрыл движение на трассе в Подмосковье Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

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Политика Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.

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Политика МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".

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Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

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