Лига чемпионов
Online47.ruСтало известно название нового турнира УЕФА
Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.
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Lenta.ru вчера в 22:18
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BFM.ru вчера в 20:56
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СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Нева Спорт вчера в 19:09
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Sunmag.me вчера в 10:20
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Коммерсантъ вчера в 12:33
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
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Коммерсантъ вчера в 23:55
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
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ТАСС вчера в 16:31
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия
Тягач снес пешеходный мост и перекрыл движение на трассе в Подмосковье
Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
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ТАСС вчера в 22:49
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
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REGNUM 01:15
Армия и оружие
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Lenta.ru вчера в 07:24
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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
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Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
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МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
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Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
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Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
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Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
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