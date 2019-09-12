Лига чемпионов

Online47.ruOnline47.ruСтало известно название нового турнира УЕФА

Первая игра в рамках нового турнира может пройти в сезоне 2021/2022. Лига конференций будет являться третьим по важности и статусу еврокубковым турниром, она будет идти сразу после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По формату новый турнир будет напоминать Лигу Чемпионов.
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УЕФА запустит новый турнир — Лигу конференций

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
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